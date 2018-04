Hvor farlig er Peter Madsen?

Aktor Jakob Buch-Jepsen leser nærmest i rakettfart fra den rettspsykiatriske erklæringen når klokken nærmer seg 16 her i Københavns Byret. Rettssaken er tidsmessig på etterskudd. Buch-Jepsen har hastverk; vet at dommeren straks vil heve retten.

Han blir ikke ferdig i tide. Derfor får vi heller ikke vite hvordan rettspsykiaterne konkluderer på et viktig spørsmål: Hvor farlig er denne Rakett-Madsen?

I en psykolograpport sier Madsen selv at han ikke er farlig for andre mennesker. Om de sakkyndige er enige, får vi ikke vite før mandag 23. april.

Men jeg har mine tvil om drapstiltalte Madsen får støtte av de sakkyndige.

Niels Hougaard / TT / NTB Scanpix

«Grandios selvfølelse».

Fra før vet vi at rettspsykiaterne mener at Peter Madsen fremstår som høyst utroverdig. Han er «svært avvikende seksuelt» og betegnes som «pervers». Han har en «grandios selvfølelse» og viser klare psykopatiske og narsissistiske trekk. Er manipulerende og viser alvorlig mangel på empati.

I samtalen med den sakkyndige psykologen viser han ingen tegn til anger når han snakker om Kim Wall – den svenske journalisten han er tiltalt for å ha drept og partert om bord i ubåten «Nautilus».

I den samme samtalen kommer han med flere oppsiktsvekkende uttalelser. Om parteringen sier han følgende:

«Hva gjør man når man har et stort problem? Man deler det opp i noen mindre».

Om sexlivet sitt:

«Jeg har en skofetisch. Tenner på å bli misbrukt og voldtatt av kvinner med mannlige organ».

Med et stort smil forteller han at han er stolt over sine bedrifter og fremhever sine mange deilige elskerinner.

Livsvarig eller forvaring?

Den rettspsykiatriske erklæringen får ingen innvirkning på rettens vurdering av skyldspørsmålet, men kan få vesentlig betydning for straffeutmålingen dersom Peter Madsen blir kjent skyldig i drapet på Kim Wall.

Aktor Buch-Jepsen varslet allerede da tiltalebeslutningen ble tatt ut at han kommer til å nedlegge påstand om livsvarig fengsel for Peter Madsen. Subsidiært vil han påstå forvaringsstraff.

Livsvarig fengsel regnes som den strengeste straffereaksjon man har i Danmark, men også forvaring er en tidsubestemt straff. I begge tilfeller kan domfelte i teorien sitte livet ut i fengsel.

Soner 16 år.

Gjennomsnittlig soningstid ved livstidsstraff er 16 år, men det er eksempler på at domfelte har sonet adskillig lenger – over 30 år bak murene.

Normalt kan domstolene idømme fengsel på livstid for rovmord, drap på barn eller drap på flere personer. Det er derfor ikke gitt på forhånd at Madsen vil få livstidsstraff dersom retten finner ham skyldig i drapet på Kim Wall.

Forskjellen på livstidsstraff og forvaringsstraff er kort fortalt at det er noe enklere å bli løslatt på prøve fra forvaring enn fra en dom på livstid.

Dersom rettspsykiaterne konkluderer med at Madsen er farlig og at det er en nærliggende fare for at han kan begå nye alvorlige straffbare handlinger, er et av kravene til forvaringsdom oppfylt.

Men til syvende og sist er det selvsagt dommerne som bestemmer.