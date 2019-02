Det nordkoreanske folket hyller landsfedrene Kim Il-sung og Kim Jong-il på sistnevntes fødselsdag, melder statskanalen. Nei, vi snakker ikke om den nordkoreanske statskanalen, men den norske.

Søndagens innslag i Dagsrevyen, laget av Kjersti Strømmen, var en selsom opplevelse. Det kunne like gjerne blitt vist i verdens mest totalitære diktatur, som ligger aller nederst i pressefrihet i den siste oversikten fra Reporters Without Borders.

«De kommer i hopetall for å markere sin hengivenhet og lojalitet», rapporterte Kjersti Strømmen, før hun føyde til at de (journalistene) er invitert med for «å vise respekt for de to store lederne» Kim Il-sung og Kim Jong-il.

Ørn E. Borgen / Aftenposten

Fakta: Medierevisjonen Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Snoen er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten.

Grove brudd

Det forble usagt hvorfor man skulle ha respekt for disse to, som i tillegg til systematiske og grove brudd på pressefrihet og de mest elementære menneskerettigheter, må ta ansvaret for at hundretusener, kanskje millioner, døde av hungersnød på 1990-tallet.

Strømmen kunne også opplyse oss om at minnestedet anses som hellig av nordkoreanerne. Formodentlig ikke av de omkring 100.000 politiske fangene som holdes i konsentrasjonsleirer under forferdelige forhold.

Strømmen får så en vurdering av verdenssituasjonen fra «vår internasjonalt oppdaterte guide», eller rettere sagt den oppasseren som regimet nesten alltid sender med journalister, slik at de snakker med de «riktige» folkene. Oppsiktsvekkende nok kan «guiden» melde at «vi står samlet rundt vår leder, med samstemte hjerter».

Ikke «nøytralt»

Oppasserens jobb er å sørge for at ingen virkelig journalistikk finner sted, slik en reporter fra USAs National Public Radio formulerte det i fjor. Så da blir det bonusutbetaling her.

Det er mulig at Dagsrevyen mener at alle vet at Nord-Korea er et beinhardt diktatur, noe som NRK rapporterer om i andre sammenhenger, og at det derfor ikke var nødvendig å si ett ord om det denne gangen. Men hvorfor lage et innslag om «folkets» hyllest i det hele tatt?

Dagsrevyen vil nok nødig ta stilling i konflikter i og mellom andre land. Men mange ganger er det ikke til å unngå. En ukritisk videreformidling av Kim-regimets propaganda er ikke «nøytralt».

«Selvutnevnt»

Jeg har tidligere skrevet om hvordan Dagsrevyen i starten av 2015 konsekvent omtalte den russiske invasjonen i Øst-Ukraina, delvis ved hjelp av etniske russere i landet, som en borgerkrig mellom ukrainere og «prorussiske separatister». Det er ikke nøytralt – det er å legge den russiske fortelling om denne konflikten til grunn.

Under striden i Venezuela, dekket seks dager i Dagsrevyen mellom 24. januar og 3. februar, omtales Juan Guaidó konsekvent som «selvutnevnt president» og lignende, mens Maduro bare er «president». Det er ikke nøytralt, men vipper vektskålen i Maduros retning. Guaidó er ikke «selvutnevnt», men har midlertidig overtatt presidentembetet som følge av vedtak i den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen den 15. januar.

På demokratiets side

Det er bred enighet blant demokratiske stater om at «gjenvalget» av Maduro i fjor, i motsetning til valget på nasjonalforsamling i 2015, ikke var demokratisk.

Anders Magnus skapte en viss balanse da han 24. januar slo fast at Guaidó var landets legitime president, men alle andre i Dagsrevyen, nyhetsankere og reportere, sier noe annet.

NRK har mange sendeflater, og andre perspektiver på disse landene kommer derfor også frem. Men Dagsrevyen har en unik stilling i Norge og må vokte seg for falsk nøytralitet. Dagsrevyen bør kunne tillate seg å stille seg konsekvent på demokratiets side.