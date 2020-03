Bygningene, veiene, togene, trikkene, torgene er der kun for å lage rammer for at mennesker kan møtes. Det er møtene som er byenes grunnleggende funksjon. Rundt 90 prosent av alle Europas byer har sin opprinnelse i en markedsplass.

Folk møttes for å kjøpe og selge, og de møttes gjerne der det var gode havner, der to elver møtes, eller i et veikryss. Bare tenk på København.

Man trenger ikke kunne mye dansk for så forstå hvor navnet stammer fra. Gjennom kjøp og salg av korn, kjøtt, ull, lin og våpen ble Europa i løpet av middelalderen langsomt urbanisert.

To teorier

Det eksisterer to konkurrerende teorier om forholdet mellom byers vekst og jordbrukets produktivitet. Den ene er at byene i førindustriell tid vokste frem fordi jordbruket ble stadig mer produktivt og slik kunne brødfø en klasse som solgte og kjøpte.

Den andre poengterer at siden byene var markedsplassen, så ble det her gjennom prissettingsmekanismene gitt informasjon tilbake til bøndene om hva som var etterspurt.

Slik fikk de kunnskap om hva de burde dyrke, ergo ble avkastningen av deres arbeid høyere. Som en bieffekt av markedsplassen fikk de også ny kunnskap om nye dyrkingsmetoder, slik at produktiviteten økte.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

«By og land, hand i hand»

Den gjensidige gleden som by og land har hatt av hverandre historisk, ble også grunnfestet i det norske sosialdemokratiets samfunnsmodell. Arbeiderpartiets valgkamp før stortingsvalget i 1937 var prydet av Erling Nielsens kjente plakat med slagordet «Hele folket i arbeide. By og land hand i hand.»

Den er en visuell oversettelse av idealet om at alle har lik verdi, både geografisk og klassemessig. Skal denne plakaten leses som en rent nostalgisk ytring? Er det ikke slik at dette slagordet ikke lenger er relevant, nå som svært mange av oss kan sitte hjemme og gjøre jobben?

Sånne som meg kan forelese over nettet og trenger ikke lenger å møte studentene rent fysisk. Vi kan snakke med dem over telefon når det trengs. Og kollegene våre kan vi jo også ha et digitalt forhold til. Veldig mange arbeidstagere har nå slike hverdager.

Betyr ikke alt dette at byen med ett er blitt overflødig? Det vil fortsatt være behov for at folk drar på fiske, at det finnes folk i gruvegangene, på fabrikkene, i fjøsene og på sykehusene. De som jobber med å produsere materielle ting vi alle trenger, må fortsatt ha en arbeidsplass å gå til. Folk kan jo ikke ha smelteverk på loftet.

Men hva er vitsen med en by, der folk bruker verdifulle arealer til å gjøre arbeid de like godt kunne utført hjemmefra?

Claudio Furlan, LaPresse/NTB scanpix

Tid og rom presses sammen

Den skotske oppfinneren Alexander Graham Bell ringte sin assistent 10. mars 1876 og sa etter sigende følgende: «Mr. Watson, come here, I want to see you». Det skal være verdens første telefonsamtale. Men det var noe mer. Det var første gang et menneske kunne snakke med et annet menneske i sanntid, men i forskjellige rom.

Før telefonen var det umulig å være ulike steder, men like fullt samtale. Inntil oppfinnelsen av telefonen måtte man stole på en annen type oppfinnelse, nemlig byen. Den brakte folk sammen og sikret at de kunne utveksle informasjon, ta beslutninger og hygge seg – nettopp gjennom å være tett rent fysisk.

Mange har i mange år ment at stadig bedre teknologi skulle gjøre at byveksten stanset opp. På midten av 1990-tallet, da den første begeistringen for internett spredte seg, var antall profeter som spådde landsbygdvekst og bynedgang tallrike som stjernene på himmelen. Men det gikk ikke slik.

For eksempel hadde Oslo 483.000 innbyggere i 1995, mens byen i dag nærmer seg 694.000 innbyggere. Det vil si en befolkningsvekst på over 200.000 på 25 år. Og aldri har vi vært mer digitaliserte.

Vi vil se folk

Så det er noe som tyder på at folk flokker seg til byene, selv om de rent teknisk kunne ha latt være. Dette «noe» er selve mysteriet. Det må være «noe» menneskene vil ha som de ikke får dekket digitalt, og svaret finner vi både i psykologien, i sosiologien, i historien og inne i vårt eget hode. Det er folk vi vil se.

Hvert eneste år kommer det ut et stort antall bøker og flere hundre vitenskapelige artikler som forsøker å forklare hvorfor den industrielle revolusjon skjedde akkurat i England i andre halvdel av 1700-tallet. Det er et stort mysterium, det også.

Hvordan kan det ha seg at en verden som har vært preget av langsom teknologisk utvikling, og der mesteparten av innbyggere har slitt med å brødfø seg selv, med ett blir rammet av et fenomen som kaster om på alle eksisterende modeller for økonomisk utvikling?

Stadtluft macht frei

Det finnes de som forklarer dette fenomenet med geografi, med vannveiene, med visse teknologiske fremskritt. Og andre igjen tyr til forklaringen om at det er den protestantiske versjonen av kristendommen som kan forklare det.

Men det finnes også de som hevder at fremveksten av en liberal bykultur gjennom opplysningstiden, der det eksisterer respekt og interesse for nye ideer, kan forklare at den industrielle revolusjonen skulle folde seg ut på en forblåst øy i Europas utkant.

En sivilisert bykultur som dyrker kunnskap, entreprenørskap, frihet, samarbeid, konkurranse og demokrati, og som tiltrekker seg mennesker som ikke passer inn i stramme rammer, kan bidra til å forklare hvordan England ble episenteret for den største endring i menneskeheten, siden man begynte med jordbruk.

Den oppskriften er neppe gått av moten, selv om vi for tiden lever våre liv mer digitalt enn noensinne. Faktum er at alle ønsker å vende tilbake til normalen. Stadtluft macht frei!

PS: For den som måtte ønske å lese, her er et knippe bøker:

Joel Mokyr: The Enlightened economy an economic history of Britain 1700–1850

Joel Mokyr: A culture of growth. The Origins of the Modern Economy Edward Glaeser: The triumph of the city

Stephan R. Epstein: Freedom and Growth. The Rise of States and Markets in Europe, 1300–1750