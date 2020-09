Kjønnsdebatten i Norske Selskab styrker mistanken: Mange av dagens medlemmer var til stede under stiftelsesmøtet i 1772

Kjønnsdebatten i Norske Selskab styrker mistanken: Mange av dagens medlemmer var til stede under stiftelsesmøtet i 1772.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Midt i pandemiens reisebegrensninger finnes det et lite lyspunkt: Endelig er det mulig å reise i tid. Nesten, i alle fall. For å følge kjønnsdebatten i Norske Selskab oppleves litt som å studere et amish-samfunn:

Bestefarsklokken slår en gang iblant, slik den alltid har gjort, men tiden har stått stille. Lenge.