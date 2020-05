Nicolai Tangen sa da han ble presentert som ny sjef i Oljefondet, at jobben er «guttedrømmen». Han kom også med et par bråkjekke uttalelser.

Den første har han alt beklaget. Tangen uttalte at det burde være 100 prosent arveavgift. Etterpå beklaget han at han hadde beveget seg ut i et politisk landskap og sa at uttalelsen var ment å omfatte kun hans egne barn.