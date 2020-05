Timingen kunne knapt vært bedre for Nofima-forskerne som har satt seg ned og grublet over hvordan det kan tenkes at matforsyningen blir i Norge 20 år frem i tid.

Som landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sa da hun la frem jordbruksoppgjøret forleden: – 2018 tørket bort, 2019 regnet bort, og i 2020 er det pandemi.