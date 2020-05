Det ser i utgangspunktet så uskyldig ut. Og det kan det godt være det er.

Men en utenforstående er litt vanskelig å tenke seg å ta opp en få uker gammel baby, legge den ned foran seg, kneppe opp babyens hvite bomullsbody og trekke stoffet til side, for deretter å plassere noen fargede steiner på spedbarnets nakne hud, så ta opp telefonen og ta bilde av det levende kunstverket – og legge det ut for 126.000 følgere på Instagram.

Dette bildet, merket med «Sunday Spa» og stjerne-emotikon, ble delt av Norges største influensere, gründer og designer, Camilla Sørlie Pihl.

Skjermbilde Instagram

Det ga tre tusen tre hundre og tretti tomler opp på noen timer, for en baby født inn i en tidsalder hvor man kan være influenser før magen håndterer fast føde.

Healing-krystaller for mor og barn

Den prisbelønte bloggeren har etter en svært offentlig graviditet fått både ros og ris for utstrakt deling av sin egen babys første leveuker.

Bildet som nå fikk flere til å rygge, tett på barnets bare overkropp, zoomet inn på tre krystaller. Det er det naturlig å anta at de fargede spa-steinene er, gitt det faktum at mor selverklært elsker og jevnlig reklamerer for slike på sitt eget nettmagasin.

Få dager etter demonstrasjonen av krystaller på naken babyhud, produserte og delte Pihl en reklamevideo for «MOTHER & BABY HEALING CRYSTAL KIT». En perfekt gave for deg som er blitt mor eller gravid, ifølge Pihl.

Uavhengig av om babyen på spa-bildet var en del av markedsføringen, er det interessant å se på hva toppbloggeren, i likhet med veldig mange andre kjendiser, egentlig reklamerer for.

Kjendisfavoritten

New York Times beskrev trenden i 2017 som «den store krystallboomen», magasinet Hello! kalte det i 2018 årets «største wellness trend» og i 2019 var det oppslag i både VG, Aftenposten og Vårt Land.

Krystaller, disse store og små dekorative steinene i ulike farger og kvaliteter, har på få år gått fra å være relativt ubetydelige til å bli et globalt motefenomen. Ifølge Vårt Land omsetter den globale krystallindustrien nå for omtrent 269 milliarder kroner i året.

Aftenposten

Stenene sies å ha egenskaper som kan gjøre deg sikrere, mer sjelfull, få mindre angst, bli friskere, rense deg, gi deg sexlyst, virke mot sjalusi, gi deg balanse og bedre søvn. Det frister å etterlyse krystaller som kurerer korona, men etterprøvbarhet er ikke blant egenskapene det skiltes med.

Skjønt, placeboeffekten skal ikke undervurderes.

Forskere ved European Congress of Psychology i Roma i 2001 viste at krystaller har en viss effekt. Deltagerne i studien rapporterte selv at de følte varme, kiling eller vibrasjoner. Følelsen var selvsagt ekte. Men forskerne hadde fortalt dem at de kunne føle det, dermed kjente de etter. Og ganske riktig, de følte det samme med «ekte» krystaller som med glass formet som krystaller. Placebokrystaller, der altså.

Men hvis folk synes at krystaller er pene og gir [sett inn ønsket suggererende ord her], er det så farlig?

Feil instans for helseproblemer

Det avhenger av hvem du spør og hva du bryr deg om.

Voksne mennesker har selvsagt frihet til å tro på alt fra at krystaller «suger til seg negative energier og kan også gi deg styrke til å kontrollere overforbruk og misbruk» til at rosa salt er «mye bedre» enn hvitt.

Skillet går ved hvilke urealistiske drømmer og falske håp vi selger andre – og hvilke virkemidler vi er villig til å bruke.

Ikke minst hvilken gevinst eget salg har målt opp mot risikoen for andres helse.

I nettbutikken som selger mor-barn-krystallene, står det blant annet at de «fungerer som en sunblock på negative ytre påvirkninger», «lindrer uro og fremmer søvn» «for både deg og barnet ditt», «styrke kroppens evne til å ta opp mineraler», «gi deg styrke til å kontrollere overforbruk og misbruk» og «styrker lever og lindre blodmangel».

Dersom en mor eller et barn har problemer med misbruk eller blodmangel, trengs oppfølging av kompetente fagpersoner med medisinsk kunnskap.

Kan finansiere en skitten industri

Noen deler av krystall- og mineralindustrien kan indirekte finansiere terrorisme.

For eksempel kan den blå steinen lapis lazuli fra Afghanistan ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Global Witness gi Taliban og andre væpnede grupper inntekter på om lag 170 millioner kroner i året.

Global Witness kaller dem «konfliktmineraler». Salgskanalen til Norges ledende arrangør av alternativmesser kaller samme stein for «sannheten eller vennskapsstenen». De mener den «løser problemer i halsen, stemmen, skjoldbruskkjertelen, hodepine, blodtrykk og eksem».

Skjermbilde Sagamesser

Ifølge New Republic er det barn ned i sjuårsalderen i Den demokratiske republikken Kongo som utvinner populære krystaller som citrin, ametyst og røkt kvarts. The Guardian har beskrevet i detalj hvordan industrien kan forårsake lungekreft hos barn og voksne som bor og jobber i nærheten av minene.

Menneskerettighetsorganisasjoner advarer mot å putte penger inn i en industri fylt av barnearbeid, overgrep og voldsutøvelse.

Vårt Land formulerte det godt: Den konstante risikoen er at pyntesteinen i influenserens vinduskarm, er båret frem av utnyttede barnehender i kjendisverdens blindsone.

Tilbakemeldinger eller kritikk?

