Fremskrittspartiets utgang av regjeringen i januar skulle gi partiet en ny sjanse. Frp-leder Siv Jensen var like uheldig med tidspunktet som hun ville vært om hun åpnet en ny bar 12. mars.

Det var saken om hjemhenting av en kvinne tilknyttet terrororganisasjonen IS og hennes to barn som fikk Frp til å pakke sakene og forlate regjeringskontorene. Men begrunnelsen var bredere. Jensen sa at regjeringen var blitt grå og kjedelig.