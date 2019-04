Stopp dem! Facebook, Google, Amazon og Apple prøver å snike seg unna skatt, men det kan de bare glemme! Nå skal det bli andre boller!

Eller for å si det litt mer diplomatisk, slik sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF), Christine Lagarde, gjorde i forrige uke:

«Den allmenne forståelsen av at enkelte store, internasjonale selskaper betaler lite skatt, har ført til krav om umiddelbar politisk handling».

Det kan bety to ting. Enten nasjonal eller internasjonal handling.

Før helgen var skattedirektør Hans Christian Holte i Santiago de Chile for å lede et OECD-toppmøte med 50 deltakernasjoner om temaet. Han foretrekker det siste.

Skatten på sjørøverøya

Situasjonen er velkjent: De såkalte GAFA-selskapene (Google, Amazon, Facebook, Apple) går inn i stadig nye bransjer med gode digitale tjenester folk vil ha, også i Norge. Selskaper som samvittighetsfullt har betalt inn sin skatt til fellesskapet må dele pengene med eller konkurrere mot GAFA-selskapene, som viser til at de har liten eller ingen fysisk tilstedeværelse i markedene de henter ut penger fra, og utnytter nasjonale hull i skattereglene og svakt internasjonalt samarbeid for å vri seg unna skatten.

I finanskretser kalles teknikken «Double Irish, dutch sandwich», fordi den inkluderer skallselskaper i Irland og Nederland og en pengestrøm som beveger seg frem og tilbake mellom dem før den ender i skatteparadiset Bermuda.

Det er åpenbart konkurransehemmende. Dessuten fører denne situasjonen til ytterligere et par problemer.

Rammer fattige land hardest

Risikoen for svekket tillit til skattesystemet er en felles kjepphest for Lagarde og Holte. Det andre problemet snakkes det mindre om: Lavinntektsland går glipp av sårt tiltrengte inntekter, og svekkes ytterligere i kampen mot fattigdom.

GAFA-selskapenes aggressive skatteplanlegging rammer med andre ord alle nasjoner der GAFA-selskapene tjener mye og skatter lite, men rammer fattige land aller hardest.

Alle skjønner at GAFA-selskapene må tvinges til å skatte, selv om de sleper bena etter seg, og det er forståelig at IMF-sjefen ber om «umiddelbar politisk handling» – selv om en saktens kan spørre seg hva både «umiddelbar» og «handling» betyr i denne sammenhengen.

Sikkert er det i alle fall at det har vært forsøkt før.

Ingen felles front

I fjor, for eksempel, lobbet EU for en skatt på 3 prosent av omsetningen for selskaper med omsetning over 750 millioner euro globalt og 50 millioner i EU. Tyskerne vendte tommelen ned av frykt for amerikanske represalier mot tysk bilindustri. Sverige mente det kunne kjøle ned investeringslysten. Irland, Finland, Tsjekkia og flere andre mente at forslaget kan bryte med EUs eksisterende skatteavtaler.

I stedet for en felles europeisk front ble resultatet derfor mange ulike nasjonale tiltak. Frankrike, Storbritannia, Ungarn og mange andre går for nasjonale ordninger med en flat, lav prosentsats for å få inn noe som helst i påvente av et vanntett internasjonalt samarbeid. I Norge er de fremste pådriverne for en særnorsk skatteordning den usannsynlige konstellasjonen Miljøpartiet de grønne og Petter Stordalen.

Det oser av handlekraft. Ingen tvil om det. Men det er ikke sikkert at det er riktig av den grunn.

Saman er ein mindre aleine

Holtes budskap til OECD er at manglende samordning og harmonisering av skattereglene er roten til problemet. Hull må tettes, ulikheter fjernes. Og jo flere sære, nasjonale skatteregler som innføres, desto vanskeligere blir det å harmonisere.

Den gode nyheten er, ifølge Holte, at en tilsvarende handlekraft er i ferd med å manifestere seg i OECD. Landene ser at skattlegging av den digitale økonomien ikke kan løses med et lappverk av nasjonale initiativer.

Selv USA, som alltid har holdt en beskyttende hånd over de amerikanske GAFA-selskapene, er nå positive til et internasjonalt skattesamarbeid. USA er imidlertid opptatt av at ordningene skal gjelde all internasjonal næringsvirksomhet, ikke bare GAFA-selskapene. Det gir også mening, fordi alle selskaper etter hvert har en omfattende digital virksomhet, og det ikke lenger er naturlig å skille mellom digitale selskaper og andre.

Sannsynligvis vil fremdriften i OECD følge dette sporet.

OECD kjemper imidlertid mot både motvillige selskaper og klokken. Det er vanskelig, og det vil ta tid før de kommer i mål. I mellomtiden kan vi minne utålmodige politikere og hotellkonger om Googles slagord:

Do the right thing.