For et par uker siden dukket det opp en pressemelding fra Redningsselskapet av den typen som dukker opp i avisene hver eneste forsommer. Nei, jeg tenker ikke på oppslag om flått, mordersnegler, hvor mye penger russen bruker på bussen, eller harryfest i Strömstad (avlyst på grunn av korona – sukk!). Jeg tenker på meldingen om at det er på tide å kontrollere redningsvesten.

«Ni av ti kontrollerer ikke redningsvesten», sto det som vanlig å lese. 30. mai er nemlig «Sjekk vesten»-dagen, og denne dagen ser ut til å gå nordmannen hus forbi. Ni av ti glemte det i 2018 og 2019 også.