Tja til innvandring, ja til sykkelstier

6. juli 2022 18:07 Sist oppdatert nå nettopp

Er dette Oslo Fremskrittspartis nye leder? Hvis Lars Petter Solås tiltrer, vil partiet bevege seg i en helt ny retning.

Oslo Frp har i årevis vært preget av rå personstrid og tøffe utspill om innvandring. Men vil de nye notene vinne velgerne?

– Folk kjenner seg ikke igjen i beskrivelser av krigssoner på grunn av innvandring, og at det er kriminalitet overalt.

Hadde noen lest opp sitatet høyt uten å avsløre avsenderen, er sjansen stor for at man hadde trodd at ordene tilhørte en person fra venstresiden i norsk politikk. Men den gang ei.