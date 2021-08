La kanarifuglen synge

Det er god grunn til å engste seg over hva slags effekt resten av verdens bekymring for klimaendringene kan få for de norske statsfinansene.

Kan vi havne i en situasjon hvor statens store vilje til å ta av for selskapenes risiko gjør at fellesskapet begynner å tape penger på oljevirksomheten i stedet for å tjene på den? spør Marianne Marthinsen (bildet).

Marianne Marthinsen Spaltist og stortingsrepresentant (Ap)

Jeg var ikke så stor første gang jeg hørte om kanarifuglen i kullgruven – den fjærkledde skapningen som gruvearbeiderne bar med seg i et bur ned i gruvegangene for at den skulle varsle om farlige gasser og oksygenmangel.

Om fuglen falt om og sluttet å synge, var dét et sikkert tegn på at det hastet med å komme seg ut. Det hørtes barbarisk ut, syntes jeg, selv om jeg forsto at det var bedre å risikere hjerteslagene til en liten, gul fugl enn livet til flere hundre menn.