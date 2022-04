De ydmykedes makt

Marianne Marthinsen Spaltist

Nå nettopp

Å peke på despoten og le av ham er en enkel, men dypt tilfredsstillende øvelse, skriver Marianne Marthinsen. På bildet poserer Russlands president Vladimir Putin på hesteryggen.

Ingen andre følelser – hverken sinne eller glede – trigger en like intens respons som ydmykelsen.

Det finnes et klipp på Youtube jeg stadig kommer tilbake til.

Året er 2011, settingen er den årlige middagen for alle pressefolk med tilknytning til Det hvite hus, og president Barack Obama entrer talerstolen. Et par dager tidligere har han, etter massivt offentlig press, lagt frem fødselsattesten sin og med det bevist at han er født i USA.