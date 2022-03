Kan Kina presse Russland til å trekke seg? Muligens. Vil Kina ta æren for det? Neppe.

7. mars 2022 11:18 Sist oppdatert nå nettopp

Xi Jinping og Vladimir Putin har møtt hverandre mange ganger.

Kina rir flere hester samtidig. Først med den russiske invasjonen i Ukraina ble det vanskelig.

Kina er en frispiller. Fortellingen tilpasses den som lytter. Når Kina snakker med Iran, deler de historien om Persia og Kina som eldgamle og fordums mektige imperier som aldri har gjort en flue fortred. De to rikene har handlet sammen over Silkeveien i tusen år. Aldri har de drevet og invadert og kolonialisert andre land slik fæle, vestlige land har holdt på med.

Men når Kina snakker med USA, handler fortellingen ikke lenger om fordums storhet eller fæle, vestlige land. Da er Kina bare et land som på fredelig vis vil utvikle økonomien, drive handel og bli industrialisert. Om det innebærer å brenne kull og slippe ut en hel del CO2, så er det bare rett og rimelig i lys av hvordan Vesten i flere hundre år har beriket seg på resten av verdens skuldre. Vesten og Kina har i denne fortellingen mye til felles: Alle vil bli rikere. Og som den tidligere kinesiske statslederen Deng Xiaoping formulerte det: For at alle skal bli rike, må noen bli rike først.