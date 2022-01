Selvsagt er folk rasende over strømprisen

16 minutter siden

marvin@marvin.no

Det haster å finne en varig løsning så dette ikke skjer igjen.

I skrivende stund er spotprisen i området der jeg bor, rundt to kroner og femti øre pr. kilowattime. Det er nesten så man får lyst til å skåle for det. For kort tid siden var den tre ganger så høy. Hadde nordmenn vært et annet folk, ville hvermannsen antagelig ha funnet frem hornhjelmen, ansiktsmalingen og pelsvesten og marsjert mot Stortinget.

Her hjemme har strømprisen i hvert fall fått folk til å melde seg inn i grupper på Facebook. Gruppen «Vi som krever billigere strøm» har godt over en halv million medlemmer. Stemningen der vitner ikke akkurat om mild misnøye med at det koster noe mer enn vanlig å dusje. Begeret er fullt. Folk er rasende. Ganske vanlige folk sitter i mørket, vasker klær om natten, dusjer én gang i uken og begrenser antall varme måltider.