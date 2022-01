Hva vet Kjerkol som resten av Europa ikke vet?

Norge er det eneste landet i Europa med totalforbud mot alkohol i restaurantene.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ikke lette på totalforbudet mot alkohol i hotell- og restaurantbransjen.

4. jan. 2022 18:37 Sist oppdatert 10 minutter siden

«Her er det gjort grundige vurderinger i både Norge og andre land om alkoholens virkning på adferd i forbindelse med pandemien.»

Helsedirektør Bjørn Guldvog virket skråsikker i regjeringens pressekonferanse 13. desember da Aftenposten spurte ham om det faglige grunnlaget for å nekte folk å drikke et glass vin til middagen. Minutter tidligere hadde regjeringen kunngjort et totalt alkoholforbud i barer, restauranter og hoteller.