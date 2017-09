Hver fjerde respondent i hovedstaden oppgir at de kommer til å stemme SV, Rødt eller MDG i denne målingen fra Respons. Bildet stemmer med tidligere målinger, blant annet i Klassekampen for to uker siden.

Med andre ord har det skjedd en aldri så liten radikalisering av Oslo-velgerne.

For fire år siden var Arbeiderpartiet dobbelt så stort som de tre tydelig systemkritiske partiene tilsammen. Ifølge denne målingen er de nå større enn Arbeiderpartiet i Oslo.

Det store spørsmålet er selvsagt hvorfor.

Sentrum-periferi-aksen og distriktsopprør er brukt til å forklare Senterpartiets vekst i vinter, utløst av alt fra kommunereform til ulveskyting. Folk føler seg overkjørt i distriktene, er tesen.

RESPONS FOR AFTENPOSTEN I OSLO (endringer fra juni 2017):

Arbeiderpartiet som alternativ

Foreløpig er det ikke etablert noen lignende forklaring på et eventuelt byopprør.

Velgernes omfavnelse av røde og grønne småpartier har snarere blitt avspist med at velgerne trenger voksenopplæring og trusler om «livsfjerne veganere» ved makten.

Man må gjerne tegne slike uærbødige bilder av velgerne, men spesielt dypsindige analyser blir det jo ikke.

Kanskje handler det om at en god del urbane velgere oppfatter at vår tids store spørsmål – som klima, innvandring og fordelingspolitikk – ikke tas tilstrekkelig på alvor av de store partiene.

Kanskje Arbeiderpartiet ikke oppleves troverdig som alternativ til dagens regjering på disse politikkområdene.

Dette forblir spekulasjoner. Andre forklaringer, som i større grad tar høyde for at de tre partiene tross alt er ganske forskjellige, er også mulig.

Man skal også huske at Arbeiderpartiet ble målt til 36 prosent i Oslo i desember. Hvis store deler av hovedstadens velgere virkelig er radikalisert, må det ha skjedd ganske fort.

Fakta: Om meningsmålingen Utført av Respons Analyse på oppdrag fra Aftenposten. 800 personer er telefonintervjuet i perioden 31.8–5.9. 82 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/–2-3,5 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» og «Stemte du ved stortingsvalget i 2013? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Aftenposten har det siste året publisert Oslo-målinger hver tredje måned.

Lav lojalitet

På målingen mister Arbeiderpartiet to mandater, mens MDG, SV og Rødt får ett ekstra.

De borgerlige går ett mandat i minus på grunn av Venstres lille fall fra 2013, men det er jevnt.

Både Venstre og Arbeiderpartiet snuser på sistemandatet Høyres Stefan Heggelund holder i denne målingen.

Skulle Arbeiderpartiet klare å snappe det fra Høyre, vil Oslo-resultatet fortsatt være svakt, men ikke elendig.

Må mobilisere

Men da må Arbeiderpartiet klare å mobilisere.

Bare litt over halvparten av dem som stemte Arbeiderpartiet i 2013 kommer til å gjenta det nå, ifølge målingens bakgrunnstall.

Lojaliteten til Arbeiderpartiet har sunket fra 72,5 prosent i mars til svært svake 54,5 prosent nå.

Ap lekker mest aller mest til SV, Rødt, og i mindre grad til MDG og Venstre på denne målingen. Utvekslingen av velgere til regjeringspartiene går i null.

Det største potensialet ligger nok hos de 15 prosentene av Arbeiderpartiets 2013-velgere som fortsatt sitter på gjerdet.

Lite dramatikk hos de borgerlige

På borgerlig side er det langt mindre dramatisk og få tegn til noe velgeropprør.

I all hovedsak ser både Høyre, Frp og Venstre til å holde nivået fra 2013. Regjeringspartiene har høy lojalitet (74 hos Frp og 71 hos Høyre).

Gitt fire turbulente regjeringsår er det imponerende, og man må anta at borgerlige Oslo-velgere rett og slett er ganske fornøyde med Solberg-regjeringen.

For et Arbeiderparti som skulle bruke sin nyvunne makt i de store byene til å vinne dette valget, må det være rart å se samarbeidspartnere stikke av med oppslutningen.

Forvirrende for politikere

Meningsmålinger på bynivå er en sjeldenhet utenfor Oslo, og det er derfor vanskelig å si om den radikale utviklingen i Oslo gjenspeiles i andre byer.

Men ett er sikkert: Et byopprør kombinert med distriktsopprør er forvirrende for politikere som er opptatt av å forstå strømninger i velgermassen.

Paradokset er at gjennomsnittet på de siste meningsmålingene likevel viser flertall for de fire borgerlige partiene.

Regjeringen kan altså komme til å seile velberget gjennom stormene både på bygda og i byen.