Det er tøft å forhandle, men det tøffeste er ofte å legge frem resultatet for eget parti. Torsdagen ble både lang og seig for alle partiene – unntatt Høyre. Det er fordi alle partiene – unntatt Høyre – vet at de allerede er i gang med å betale prisen for regjeringsdeltagelse.

KrF holdt på å bli delt på midten på grunn av regjeringsspørsmålet og er fremdeles delt. Partiet vedtok å gå i regjering med knapt flertall.