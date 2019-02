For en ukes tid siden utga tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas en bok om sin tid i Telenor. Tidligere og nåværende ledere i selskapet ga på sosiale medier uttrykk for sine positive forventninger til boken.

Det er hyggelig at de endelig fikk en bok å glede seg over. Begeistringen for historiebøker skrevet av utenforstående har ikke vært like stor. I 2006 kom siste bind i et trebindsverk om Telenor, skrevet av faghistorikere. Det er en dårlig skjult hemmelighet at selskapet ikke likte fremstillingen av virksomhetens nyere historie.