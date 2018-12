– Noen sier at folk vil ha forandring, sa USAs avtroppende president Ronald Reagan under presidentvalgkampen i 1988. Han hadde sittet i to perioder. Nå kjempet Reagan for at hans visepresident, George Bush, skulle ta over.

– Men vi er forandringen, og folk vil at det fortsette slik, la Reagan til. Bush, som døde for noen dager siden, ble ny president.