Viktor Orbán bygger ned det liberale demokratiet i Ungarn. Han omgir seg med et nettverk av korrupte oligarker, er i søkelyset for kleptokrati selv, styrer de viktigste mediene, kontrollerer rettsapparatet og skreddersyr valgsystemet for å sikre gjenvalg og stort flertall for sitt parti, Fidesz.

Likevel er valgene i prinsippet åpne og det finnes motkandidater. Søndag gjenvelges Orbán trolig for fire nye år, med cirka femti prosent av stemmene.