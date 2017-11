Avskyelig Lan-kritikk fra Jarle Aabø | Andreas Slettholm

Nettavisen, mediet for deg som elsker bil og misliker Miljøpartiet De Grønne, har begått et nytt åndsverk om Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Avisen har over lengre tid skjønt at bilder av 30-åringen er det som skal til for å få leserne til å klikke, hvilket gjør at hun også er en gjenganger i deres digitale spalter.

Og jo da, det er presseetisk innenfor, det de holder på ned, om enn rimelig unyansert og monomant.

Alvorlige drapstrusler

Nguyen Berg har mottatt trusler så alvorlige at Oslo kommune nylig har politianmeldt dem. Sikkerhetssituasjonen hennes har gjort at hun i større grad enn før er nødt til å fraktes i bil på jobb.

Dette omtaler Nettavisen med bilde av den omstridte kvinnen og en Audi rådhuset disponerer, samt tittelen: «Bilbruken til MDG-Lan har eksplodert på grunn av sikkerheten».

Det er nok delte meninger om dette egentlig er en nyhetssak, og i så fall hvorvidt saken bør dreie seg om den økte bilbruken eller sikkerhetssituasjonen.

Kommentarfeltet og Facebook-tråden til avisen vitner dog om at Nettavisen nok en gang har truffet segmentet «Lan-hatere».

Nå tar riktignok avisens nyhetssjef Erik Stephansen avstand fra hetsen (det skulle bare mangle) og vedgår også at de har forbedringspotensial i dekningen av Nguyen Berg (det er bra).

Det er likevel ikke alle som ser problemet.

Arrogansekritikk

Jarle Aabø er en av bloggerne som har vært tilknyttet Nettavisen (eller egentlig to av dem, siden han også har skrevet en del av innleggene til investoren Jan-Petter Sissener). Den tidligere journalisten og PR-mannen har markert seg som det man må kalle en tydelig stemme på vegne av Oslos bilbrukere.

Blant annet gjennom et blogginnlegg med tittelen: «Har hun satt ny Norgesrekord i arroganse?» Han bare spurte, altså. Bakgrunnen var for øvrig at Berg ikke ville bytte ut et skilt for motorsykkelparkering på Fridtjof Nansens plass.

Empati

Nuvel. Uansett hva man da måtte mening både om skilting, bilbruk og MDGs politikk generelt, bør det være rimelig greit å ta avstand fra drapstrusler.

At Nguyen Berg ikke kan bevege seg like fritt som før, og er henvist til rådhusets biltjeneste på grunn av sikkerhetssituasjonen, burde også bekymre ethvert menneske med empati.

Privat

Men ikke Jarle Aabø.

Han deler Nettavisens sak med følgende tekst: «Inntil for et par måneder siden brukte Lan Berg nesten ikke luxusbil-tjenesten i det hele tatt. I september står hun derimot oppført med 15 luxusturer med privatsjåfør. I oktober økte dette til 37 luxusturer».

Jeg unner ingen å leve med Lan Marie Nguyen Bergs sikkerhetssituasjon. Jarle Aabø reduserer det til å handle om hvilken luksus hun velter seg i.

Det er i grunnen ganske avskyelig.