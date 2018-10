I løpet av sine tre år ved makten i Polen har regjeringen utgått fra PiS (Lov- og rettferdighetspartiet) utrettet mye. Blant annet har betydelige månedlige utbetalinger knyttet til antall barn gjort livet lettere for fattige familier.

Polens økonomi er bedre enn noensinne, arbeidsledigheten den laveste siden kommunismens fall, lønninger har økt. Uansett om man gir æren til konjunkturer eller regjeringer: mange føler økonomisk fremgang på kroppen.

Men regjeringen har også reformert justissystemet på et vis som bekymrer opposisjonen og menneskerettighetsorganisasjoner dypt. De pisker opp konflikter, internt, med naboland og med EU.

Slik skapes utrygghet om landets fremtid hos mange, og mer er i vente. Partileder for PiS Jaroslaw Kaczynski har satt seg store mål om å forandre hele samfunnet, en revolusjon han selv har sagt vil ta to valgperioder å gjennomføre.

Hvordan ble Polen til Europas sinnatagg? Nina Witoszek svarer i en kronikk.

Alt som har røtter i kommunisttiden skal bort, en ny æra startet i 2015. Polen skal ikke la seg diktere utenfra, de skal være en sterk og stolt nasjon med tradisjonelle familieverdier og høy kristen moral.

Omtrent slik snakker PiS selv om eget prosjekt.

KACPER PEMPEL/REUTERS/NTB scanpix

Fiender av fedrelandet

Andre ser partiet som en reaksjonær populistbevegelse der drivkraften er vilje til makt. Sentralstyring og utskiftning av folk i alle sektorer er et stadig tilbakevendende tema, den sterke polariseringen likeså.

Enten er du med eller mot, som da en prest i byen Tarnow rådet menigheten til å stemme for PiS-kandidaten: Å stemme for fiender av fedrelandet og kirken er en synd, sa han.

Presten har senere beklaget, men han er ikke alene om å formidle slike synspunkter.

I nasjonale meningsmålinger scorer PiS-regjeringen like høyt og høyere enn valgresultatet i 2015 og ligger rundt 40 prosent. Men meningsmålinger er ikke valg.

Har PiS festet grepet?

Etter søndag vil det bli tydeligere i hvor høy grad PiS har lykkes i å feste grepet, og hvor sterkt opposisjonen egentlig står. Lokalvalget regnes som en prøvestein også fordi det er det første i en ny valgsyklus: Til våren EU-valg, til høsten parlamentsvalg.

Kirken i Polen er tause om overgrep mot barn begått av egne folk. Nå strømmer folk til kinoene for å se en film om temaet.

I dag regjerer PiS bare i én av 16 regioner og satser for fullt på å vinne flere. Her har de en annen viktig motstander enn i nasjonal politikk – nemlig bondepartiet PSL. Partiet har bare noen få representanter i parlamentet, men fikk 24 prosent av stemmene i forrige regionvalg.

Lokale problemstillinger er ofte mer konkrete enn verdispørsmålene som er så fremtredende i polsk politikk.

Dessuten er det ulike velgere som bruker stemmeretten nasjonalt og lokalt, skriver Aleks Szczerbiak i en analyse publisert av London School of Economics – også en forklaring på hvorfor meningsmålingene er upålitelige.

Alik Keplicz/AP/NTB scanpix

Kampen om Warszawa

Den symbolsk viktigste kampen pågår likevel i Warszawa og andre store byer, tradisjonelt liberale bastioner.

Skulle PiS-kandidaten Patryk Jaki (33) vinne Warszawa, ville det være en enorm seier for regjeringen. Ferske meningsmålinger har Rafal Trzaskowski (46) fra liberalkonservative Borgerplattformen (PO) i ledelsen, men ingenting er gitt.

Jaki har bakgrunn som visejustisminister og er dermed tett knyttet til justisreformene. Han fikk mye pepper etter å ha truet med at statlige bevilgninger til byens infrastruktur kan forsvinne hvis motstanderen hans seirer. Jaki kommer fra Opole, sørvest i landet, og spiller på at han er en folkets mann mot eliten.

KACPER PEMPEL/REUTERS/NTB scanpix

Trekker muslim-kortet

Trzaskowski er en innfødt Warszawa-boer med doktorgrad i statsvitenskap, snakker seks språk og har både sittet i regjering og i Europaparlamentet. Han har fått kritikk for en valgkamp med for høytflyvende EU-perspektiver og for lite lokalt trykk.

Velkjente konfliktlinjer er tydelige: Jaki hevder at å la muslimer komme inn i landet er en trussel på linje med nazi-invasjonen i 1939, skriver Reuters. Trzaskowski ser derimot Jaki og regjeringen som den store eksistensielle trusselen.

Dersom ikke en borgermesterkandidat får over 50 prosent, blir det ny valgrunde. Både polakker og EU-topper må derfor høyst sannsynlig leve i spenning til 4. november for å se hvem som innkasser det aller største seierssymbolet.

