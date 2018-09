Ove Jakobsen hos Le Benjamin fikk en femmer i Aftenposten, men var så frustrert over anmeldelsen at han skrev et leserinnlegg. Anmelderen hadde kalt bistroen hans et brasseri.

Feilen fikk neppe alvorlige konsekvenser for leserne eller restauranten. Men spørsmålet Jakobsen stiller, er større og mer prinsipielt:

Har restaurantanmelderne kompetanse til å anmelde?

I podkasten Aftensmaten får journalistene Carl Alfred Dahl og Joacim Lund denne uken besøk av landets kanskje mest profilerte restaurantanmelder, den absolutt ikke anonyme forfatteren Erik Fosnes Hansen. Ukens andre gjest er denne fredagens kokkestjerne på Vippa, innehaver av og kjøkkensjef på Plah, Terje Ommundsen.

Da Fosnes Hansen begynte å anmelde restauranter under sitt eget navn for åtte år siden, møtte han stor motstand. I dag har flere anmeldere kommet etter, og flere mediehus vurderer praksisen sin.

Er det lurt å gi restaurantene mulighet til å forskjellsbehandle?

Hør diskusjonen her: