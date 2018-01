Derfor omtaler vi ryktestormen rundt Trine Skei Grande

Aftenposten omtaler ikke rykter, og hovedregelen er at seksualliv hører privatlivet til. Hvem en offentlig person går til sengs med, er som regel ikke noe offentligheten har noe med. Opp gjennom har norsk presse stort sett kun omtalt politikeres seksualliv der det er snakk om overgrep, straffbare forhold, inhabilitet eller der det har direkte relevans for deres politiske posisjon.

De siste månedene er det verden rundt blitt skrevet saker under fellesbetegnelsen #metoo. Kampanjens hovedtema har dreid seg om saker hvor ledere og mennesker med makt har utnyttet sin posisjon overfor mennesker som står i et avhengighetsforhold til dem.

Skille mellom rykter og varsler

I Aftenposten har vi omtalt opprop fra skuespillere og fra helsearbeidere, fra fagorganiserte og fra musikere. Vi har publisert saker som avdekker kritikkverdige forhold i vår egen mediebransje. Og i de første ukene av 2018 har det dreid seg om norsk politikk og om lederes oppførsel mot unge medarbeidere og medlemmer.

Vi i mediene mottar mange tips knyttet til offentlige personer. En del av dem er det naturlig for oss å undersøke. Vi snakker med ulike kilder og prøver å finne dokumenterbare fakta som kan opplyse saken. De fleste sakene ender med at vi ikke omtaler dem. De lar seg enten ikke dokumentere, de tilhører privatlivet eller viser seg å være sterkt overdrevne eller helt feil.

For Aftenposten er det viktig å skille mellom det som kan karakteriseres som rykter og det som er konkrete og formelle varsler. Vi forsøker også å dra et skille mellom saker som tilhører privatlivets fred og saker som handler om rolleforståelse og om maktmisbruk.

Et unntak

Saken vi skriver om i dag, har utgangspunkt i rykter som har versert i lang tid. For noen lesere vil ryktene ha vært kjent i mange år. Noen er gjort kjent med dem nå i det siste, gjennom sosiale medier. Noen lesere har aldri hørt om dem.

Ryktene, som stammer fra 2008, er knyttet til en privat fest i Trøndelag hvor Venstres nåværende leder Trine Skei Grande deltok. Så vidt Aftenposten har kunnet bringe på det rene, er det ingen som har varslet eller anmeldt noe straffbart forhold. Det var heller ikke et arrangement i Venstre-regi. Aftenposten har vært i kontakt med en mann som omfattes av de samme ryktene, og han ønsker ikke å kommentere.

Aftenposten har ikke funnet grunn til å omtale saken.

Når vi i dag likevel indirekte omtaler ryktene, er bakgrunnen dette: Venstre skal i regjering og partileder Skei Grande blir statsråd. Hun har funnet det nødvendig å orientere statsminister Erna Solberg om saken og bakgrunnen for den. På Hotell Jeløy Radio, der regjeringsforhandlingene pågikk, ble det, etter det Aftenposten kjenner til, orientert om saken.

Det helt avgjørende for at Aftenposten publiserer er likevel at Trine Skei Grande selv i dag velger å kommentere saken og på den måten bringer den ut i det offentlige rom.