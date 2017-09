Tyskerne ryster sin kansler | Frank Rossavik

Meningsmålingene i forkant viste at valget ville fare ille med den tyske storkoalisjonen, men det gikk enda verre enn ventet.

Kansler Merkels blokk CDU/CSU raser ned med åtte prosentpoeng sammenlignet med det sterke valget i 2013.

Juniorpartner SPD faller ytterligere fem, sett opp mot det allerede svake resultatet for fire år siden.

Valget er en katastrofe både for Angela Merkel og sosialdemokratenes kandidat Martin Schulz, særlig for sistnevnte. Så stygt er resultatet for SPD at partiet straks sa fra om at det vil gå i opposisjon.

Ny koalisjon kommer

Dermed virker det sannsynlig at Merkel regjerer med fridemokratene FDP og Die Grünen i neste periode. Men det må forhandles – forholdet de to mindre imellom, er ikke godt.

Valgets største seierherre er høyrepopulistene i Alternative für Deutschland. For første gang siden den tidligste etterkrigstiden blir nå et ytre høyre-parti del av Forbundsdagen.

Ved 20-tiden lå AfD an til drøyt 13 prosent, enda litt mer enn de siste meningsmålingene indikerte. Resultatet er ekstra sterkt, tatt i betraktning at AfD er splittet og uten en klar ledelse.

Uro over flyktninger

Valget forteller mye om uroen blant tyskerne i etterkant av den store asylanttilstrømmingen i 2015 og 2016. En rekke meningsmålinger viser utbredt frykt for islam og mistillit til hvordan de etablerte partiene håndterer innvandring og integrering.

Angela Merkel har mye å rette opp i det som trolig blir hennes siste periode. Det er sannsynlig at CDU velger ny partileder før neste valg.

FDP er den andre seierherren. De liberale fridemokratene er et tradisjonsrikt maktparti som har regjert med både SPD og CDU/CSU, men som røk under sperregrensen på fem prosent i 2013. Nå kommer partiet tilbake under sin nye leder, Christian Lindner, med sterke ti prosent.

Fikk ikke betalt

Også FDPs resultat har noe med innvandringspolitikk å gjøre. FDP har brutt med klassisk liberal politikk og lagt seg på en streng linje overfor flyktninger. Lindner vakte oppsikt i valgkampen med setninger som: «Det er ingen menneskerett å velge hvor i verden man skal bo».

Handler valgresultatet bare om flyktningpolitikk? Svaret er selvsagt nei, men temaet må veie tungt.

«Normalt» burde den tyske regjeringen ha blitt belønnet av velgerne: Landet er stabilt, økonomien god, arbeidsledigheten lav.

Men Tyskland er egentlig ikke normalt. Angela Merkel har regjert i 12 år allerede, slett ikke vanlig i vår tid. Hun er respektert av mange, men elsket av få. Sosialdemokratene stilte nok en gang med en kandidat, Martin Schulz, som ble stadig mindre likt desto bedre velgerne ble kjent med ham.

Folkepartiene sykner hen

Det er heldigvis heller ikke normalt med storkoalisjoner på tvers av det klassiske høyre-venstre-skillet. Når CDU/CSU og SPD regjerer sammen, kan det gi stabilitet og gode politiske resultater, men forskjeller kamufleres og fløyene stimuleres.

Også i perioden 2005–2009 regjerte konservative og sosialdemokrater sammen. Sett under ett, har hopehavet åpnet for fløypartier på begge sider. Venstreradikale Die Linke kom inn allerede i 2005 og fikk sitt gjennombrudd i 2009. Ved dette valget, holdt de røde stillingen godt med cirka ni prosents oppslutning. Og så kom altså AfD med over 13.

De tradisjonelle folkepartiene lå søndag kveld an til 54 prosent tilsammen. Så sent som i 2002 hadde de 77 prosent. Tyskland regnes som et politisk stabilt land, men det eneste stabile nå er Angela Merkel – på et vis og så lenge hun varer.