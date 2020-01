Når en bilkonvoi med en iransk general sprenges i fillebiter av bomber fra en amerikansk drone, er det spektakulære greier. Og når Iran hevner sin helt med et rakettdryss over en militærleir i Irak, følger hele verden med. Aviser, TV-kanaler og radiostasjoner verden over retter oppmerksomheten mot fyrverkeriet og gjengir statsledernes tungt markedsførte trusler og muskelspill.

Men en like viktig del av konflikten – det som kan bli den logiske utviklingen i tvekampen – utspiller seg i det skjulte.