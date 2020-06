Det er nok ikke mange som synes synd på Reitan-familien.

Riktignok er Rema-eieren den minste av de tre store aktørene i dagligvarebransjen, og attpåtil med en stadig synkende markedsandel. Kanskje skyldes det i alle fall delvis fraværet av et fungerende konkurransetilsyn, samt det tilhørende fraværet av mulighet til å konkurrere på like vilkår. Det oppleves nok som urettferdig også for milliardærer.