Hvorfor sliter styringspartiene, og hva er årsakene til at partibildet blir mer fragmentert i mange land i Europa? Hva skal til for at styringspartiene skal kunne gjenvinne tillit? Dette var tema for et debattmøte jeg deltok på forleden. Møtet var arrangert av Aftenposten, og journalist Øystein K. Langberg skrev om det i torsdagens avis.

Begrepet «styringsparti» er ikke så lett å definere. Men de fleste tenker nok på de største og mest førende partiene på hver side av høyre/venstre-aksen. I Norge er det i så fall Arbeiderpartiet og Høyre.