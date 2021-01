Han fikk ingen fest i år. Men han har funnet et stort, grønt kinderegg.

Det heter ikke «privat næringsliv» nå lenger. Heretter heter det: «Jobbskapere.»

NHOs sjef Ole Erik Almlid må klare seg uten bankett i år. Her fra årsmiddagen i fjor. Terje Pedersen, NTB

7. jan. 2021 17:28 Sist oppdatert nå nettopp

Det pleier å være en minglefest. En slags vinterlig Arendalsuke i miniatyr.

Bordplasseringen ved festmiddagen kan brukes til å få rede på ens egen status i prateklassens hierarki. For noen er NHOs årskonferanse også et slags forspill før de reiser til Davos for å møte likesinnede i World Economic Forum senere i januar.