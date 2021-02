Denne tegningen ble stanset. Jeg mener det var riktig. Men frykter det var feil.

Foto: Marvin Halleraker

Nå nettopp

Det er alltid med en viss kriblende spenning jeg åpner e-postene fra tegner Marvin Halleraker. Hva har han funnet på nå?

Som regel går tegningene rett på. Noen ganger diskuterer vi litt. Kanskje justerer han. Det kan handle om å gjøre et poeng tydeligere eller å få den til å passe enda bedre til teksten. Andre ganger justerer jeg teksten for at den skal passe bedre til tegningen.