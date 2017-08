Er Christopher Nielsen med på å fordrive narkomane og fattige vekk fra sentrum? | Andreas Slettholm

«Så jeg er liksom en del av problemet og ikke en del av løsningen?»

Det er kunstner, tegneserieskaper og nå bareier Christopher Nielsen som spør. Han er akkurat blitt konfrontert av bladet Arkitektnytt om sitt siste prosjekt, Misfornøyelsesbaren i Storgata, som åpnet før sommeren.

Nielsen er blant kunstnerne i Norge som i størst grad har vært opptatt av, og forsvart, samfunnets utstøtte: Narkomane, livstrøtt ungdom, fattige rockere.

Men Arkitektnytts journalist gir seg ikke – stedet hans tiltrekker seg jo middelklassefolk med sans for artige, spesielle utesteder. Bidrar han ikke til prosessene han selv har kritisert?

«Du utfordrer meg på hvordan samvittigheten min ser ut fordi jeg bidrar til gentrifisering av stedet», svarer Nielsen og virker ganske ukomfortabel.

Han forsvarer seg med at det hele er et slags kunstprosjekt, og spør tilbake om man kan kritisere kunstneren for publikumet hans.

Middelklassens invasjon

Kunstprosjekt eller ei. Nielsens konseptbar er åpenbart med på å endre den lurvete Storgata fra et sted kjent for narkomane, dundrende kollektivtrafikk og mørkebrune barer.

Nok et område blir mer attraktivt for middelklassefolk som er opptatt av grumsete øl, kunst, musikk og hakket større renslighet på utestedene. Spørsmålet er om det er negativt.

Gentrifisering er et jålete ord, som burde vært byttet ut med «middelklassifisering». Siden ordets introduksjon på 60-tallet har tesen vært at den fattigere arbeiderklassen, som ofte har bodd i sentrumsområder, blir fortrengt av middelklassens invasjon.

Brune bydelskroer og billige sjapper blir erstattet med vintagebutikker, gallerier og hippe cocktailbarer. I tillegg øker gjerne husleie og boligprisene, slik at fattigfolk tvinges til å flytte.

Med et slikt perspektiv blir gentrifisering nærmest en moralsk uforsvarlig prosess. Ikke rart Christopher Nielsen føler behov for å distansere seg.

Vanskelig å se fortrengning

I realiteten har det vist seg vanskelig å få bekreftet denne fortrengningen statistisk. På 2000-tallet er det kommet flere amerikanske studier som har vist at lavinntektsbeboere oftere flytter ut av områder som ikke blir gentrifisert enn områder som blir det.

I Norge har Grünerløkka vært regnet som det fremste eksempelet på fenomenet de siste 25 årene. Likevel er andelen fattige barn i bydelen blant de høyeste både i Oslo og landet. Alle skolene har minoritetsandel godt over bysnittet.

Den eneste bydelen med flere sosialhjelpsmottagere er Gamle Oslo. Også der foregår en middelklassifisering, spesielt på Tøyen, som har mange kommunale leiligheter og sosiale problemer.

Men at nye, ressurssterke befolkningsgrupper bosetter seg slike steder, kan gi positive effekter. Bedre blanding motvirker sosial segregering. Ikke minst dersom de velstående engasjerer seg i nærmiljøet, slik det later til å være tilfelle på Tøyen.

Gentrifisering løser kanskje ikke fattigdomsproblemer, men kan være en fordel om man ønsker en mindre delt by. Det er i hvert fall bedre enn at velstående lukker seg inn i egne, «gylne ghettoer».

Christopher Nielsen selv om hovedstaden: Oslo er ikke mye å skrive hjem om, men det er min by

Ville stoppe ødeleggelsen

Et annet ankepunkt er gentrifiseringens effekt på bylivet. Eiendomsmeglere, striglete kontorbygg og kaffebarkjeder gjør byen kjedeligere og mindre mangfoldige, lyder kritikken. Det er vanskelig å være uenig.

Men er det dekkende eksempelvis for Grünerløkkas forandring? Om man er opptatt av urbanitet og byliv er det nesten umulig å foretrekke bydelen anno 1992 fremfor i dag. Hele tiden har gentrifiseringen vært ledsaget av advarsler om at utviklingen er gått for langt eller at bydelen har mistet sin sjel.

I et nabolagsopprop fra 2007 manes folk til å «stoppe den kulturelle ødeleggelsen av Grünerløkka», og da handlet det om å bevare bruktbutikker og små kafeer for å sikre en fortsatt levende bydel.

Ti år senere lever bydelen fortsatt, selv om Espresso House har flyttet inn der matbutikken Sultan lå.

Fremveksten av sykkelverksteder med rikholdig utvalg av skjeggpleieprodukter tyder likevel på fortsatt ålreite kår for uavhengige, sære virksomheter. Og både ustriglede innvandrerbutikker og brune puber finnes fremdeles.

Vil kunne sameksistere

Christopher Nielsens fantastiske konseptbar i Storgata er et positivt tilskudd til byen, selv om gjestene der måtte ha fine klær og velfylte lommebøker.

Han bør ikke frykte å fortrenge narkomane eller fattige fra det samme området.

Går det som det pleier, vil nemlig gjestene sameksistere greit med de mindre privilegerte gjestene på sprøyterommet Prindsen ved siden av i mange år fremover.