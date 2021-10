Kunne tragedien vært unngått?

Dersom regjeringen skal gjøre alvor av å styrke psykisk helsevern, er det mange områder som må løftes.

Politiet fortsetter arbeidet i Kongsberg etter at en mann drepte fem personer onsdag.

33 minutter siden

I Hurdalsplattformen kan landets nye regjering fortelle at psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Regjeringen skriver at Norge trenger en opptrapping av psykisk helsevern.

Temaet er blitt tragisk aktualisert av drapene på Kongsberg. Det er for tidlig å konkludere noe om hva som ligger bak, men venner forteller om en mann som lenge har vært alvorlig psykisk syk. Fredag opplyste politiet at hypotesen om at bakgrunnen er sykdom, er styrket. Spørsmålet melder seg uvegerlig: Kunne tragedien vært unngått?