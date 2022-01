Eneste elev på «monarkskolen»

Nå skal prinsesse Ingrid Alexandra for alvor begynne en lang læretid for å bli monark. En læretid som starter med myndighetsdag og eget kontor på Slottet.

Prinsesse Ingrid Alexandra besøkte de tre statsmaktene i forbindelse med at hun fyller 18 år. Første stopp var på Stortinget hos stortingspresident Masud Gharahkhani. Om hun en dag overtar som statsoverhode, er det i stortingssalen hun skal avlegge ed.

21. jan. 2022 06:46 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken ble det sendt ut ferske bilder av 18-åringen, tatt på hennes splitter nye kontor. Slik signaliseres det at hun er på vei til å bli tatt opp i «The Firm», som det britiske kongehuset visstnok kaller seg selv.

Den norske kongen karakteriserer sin innerste krets for «et team». Typisk for kong Haralds demokratiske tenkemåte og lave skuldre på egne vegne, men utypisk for et så hierarkisk system som monarkiet er.