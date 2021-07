Man bør være folkelig for å være folkelig

Abid Raja er ikke en klovn, selv om en slik tanke kan trenge seg på.

Kulturminister Abid Raja er aldri langt unna et foto. Her på fotballklubben Odds treningsfelt i 2020. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

8. juli 2021 15:49 Sist oppdatert nå nettopp

Nok en gang har kulturminister Abid Raja fått bade i lyset. Denne gangen for en meddelelse på Facebook foran avreise til filmfestivalen i Cannes: «Ingen skal si at jeg ikke blør for kulturen ass», skrev statsråden blant annet.

For lesere fra andre samfunnslag: «Ass» er i denne sammenheng et ord østlendinger fra en viss sosial bakgrunn bruker for «altså».