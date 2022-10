Vanlige folk er i offentlig sektor

Einar Lie Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

I dag 07:45

Ikke i noen sammenlignbare land er like mange ansatt i offentlig sektor, skriver Einar Lie.

At offentlig sektor er blitt så stor, burde i utgangspunktet gjøre det lettere å finne rom for budsjettkutt. Men jeg tror det er motsatt.

For vel en uke siden ble statsbudsjettet presentert. Gjennom regjeringens signaler og pressekonferanser var det ventet at dette ville bli et skikkelig innstrammingsbudsjett.

Budsjettets inntektsside – skattene og avgiftene – var virkelig det. Størst oppmerksomhet fikk en ny grunnrentebeskatning av vann-, vindkraft og havbruk, som vil gi store inntekter og har en god faglig begrunnelse. I tillegg kom en ventet skjerping av skatten på høye inntekter, og uventet og forbausende høy økning i arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner.