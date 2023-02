Urgent call to action

15.02.2023 07:02

Styreleder i Språkrådet, Erik Ulfsby, har mast seg til et møte med kulturminister Anette Trettebergstuen.

Språkrådet vil ha mer kamp mot engelsk. Det bjeffer seg til et møte med kulturministeren. Now what?

Det har ulmet i Språkrådet siden lenge før det sittende styrets tid. Rådet er statens forvaltningsorgan for språkpolitikken, underlagt Kulturdepartementet. Det skal passe på bruken av bokmål, nynorsk og nasjonale minoritetsspråk i Norge, fremfor alt i statens regi.

Rådet opplever nordavind fra alle kanter, som det heter i én av klisjeene som skaper slapt avisspråk.

