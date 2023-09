Politiet har all grunn til å engasjere seg i byutvikling

Politiet er skeptiske til utbyggingsplanene til Obos på Mortensrud. Er det på tide å bruke politiets kunnskap mer i byutviklingen? Vis mer

Bør politimesteren få plass ved bordet til utbyggerne? Det kan føre til bedre nabolag alle tjener på.

Publisert: 11.09.2023 16:17

Det hører til sjeldenhetene at politiet engasjerer seg i Oslos byutvikling. Men nå har de hevet stemmen. Det kan være de vil være føre var.

Politiet er bekymret for Obos’ planer for Mortensrud. Der skal det bygges 700 boliger. Politiet mener at utbyggerplanene ikke er gode nok og kan føre til kriminalitet. Det er blant annet fordi det er planlagt små leiligheter, som kan føre til et ustabilt bomiljø.