Alt trenger ikke å ha en sommeravslutning

En vanlig rett før ferien.

Lærte ingen noe av pandemien?

10.06.2023 20:34

Det er så sin sak at folk fortsatt slikker seg på fingrene når de skal åpne en bærepose i butikken (ikke gjør det! Da kan man få norovirus eller 300 forskjellige forkjølelsesvirus eller covid-19, hvis noen fortsatt bryr seg). Men noe bør man vel likevel ha lært av all den tiden med nedstengning?

Mye var ille med pandemien. Foruten det mest opplagte, altså sykdom og død, var tiltaksbyrden plagsom for mange. Det er ingen særlig tvil om at småbarn burde ha vært på skolen. Det er heller ikke noe å lure på om de eldre barna burde ha hatt eksamen, for å nevne noe. Det kunne kanskje også ha vært mulig å finne opp et munnbind som ikke henger seg fast i høreapparater og øredobber. Noe å tenke på til neste pandemi.