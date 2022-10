Enda en valgbenekter?

Benjamin «Bibi» Netanyahu kan komme til å trekke valgresultatet i tvil.

Vil Netanyahu «ta en Trump» ved å nekte å godta et resultat som går ham imot i det israelske valget?

Det frykter i alle fall dagens statsminister, Yair Lapid.

I et intervju med Ynet – nettutgaven til en av Israels største aviser – advarer han mot at rivalen Benjamin «Bibi» Netanyahu kan komme til å trekke valgresultatet i tvil. Og slik plassere Israel i et tvilsomt selskap av land der valgbenektere skaper kaos.