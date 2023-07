Også Romerikes Judas er et menneske

Midt under Nato-toppmøtet i Litauen ble det kjent at Geir Bakke har fått ny jobb. Vis mer

Nå er det viktig at vi tar vare på hverandre. Også på fotballtrenere som skifter klubb.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Judas Iskariot er en av verstingene i Bibelen. Disippelen anga Jesus for en slump sølvpenger. Det endte forferdelig galt, og Judas havnet i vanry.

Et par tusen år senere slår voksne mennesker fast at også fotballtreneren Geir Bakke er en Judas. Han har midt i sesongen meldt overgang fra Lillestrøm til Vålerenga for et ukjent pengebeløp. Det gjør man bare ikke.