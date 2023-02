Like barn leker best

07.02.2023 12:16

Arian Din Kirkebø valgte å gå på Kuben videregående skole fordi han ville ha et skolemiljø som var flerkulturelt. Det er store forskjeller i Oslo. På Ullern har bare 13 prosent annet morsmål enn norsk. På Kuben er det 76 prosent.

Etnisk segregering preger livet på Oslos videregående skoler. Er det så farlig?

– Jeg føler meg som utlending. Og det er fint å være sammen med folk med de samme erfaringene. Som har gått gjennom det samme.

Sitatet kommer fra Will Wani som går på Kuben videregående skole der 76 prosent av elevene er minoritetsspråklige. Selv har han røtter fra Sør-Sudan. Snittet for å komme inn på Kuben er godt over 4 i snitt.

