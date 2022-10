Liberalt demokrati eller autokrati. Det er vår tids største utfordring.

Krigen har gjort oss enda mer oppmerksomme på hvor dyrebart det liberale demokratiet er, skriver Kristin Clemet (bildet).

For mange i Norge er det selvinnlysende at det er bedre å leve i et liberalt demokrati enn i et autokrati. Men er det så selvinnlysende at vi tar det for gitt?

I juli 2020 skrev professor emeritus Helge Hveem en viktig kronikk i Aftenposten.

Han skrev om den globale kampen mot liberalismen: «På flere fronter angripes liberale ideer og institusjoner som individuell frihet til å velge, tro og ytre seg, personvern og frihet fra vold, et fungerende demokrati og uavhengig rettsvesen.»