Tonen ble satt umiddelbart. I en fullpakket høringssal på Stortinget ble det klart at Knut Arild Hareide (KrF) snakket mer til Erna Solberg enn sitt eget landsstyre, pressen eller alle andre som følger regjeringsdramaet. Han svarte Høyre-folkene som har prøvd å vri saken til å handle om tillit til Erna Solberg.

Nei, sier Hareide. Det handler om justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Den bredsiden han fremførte mot Listhaug, Frp, men også Erna Solberg som leder av Regjeringen, etterlot liten tvil om at han ville argumentere for at tilliten er borte.