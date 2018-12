Det er noen intervjuer du som pressemann husker bedre enn andre. Den lange samtalen med Jens Chr. Hauge i april 1988 var et slikt møte. Den tidligere mil.org-sjefen var en sky mann som sjelden åpnet seg for mediene, og vi i Aftenposten var litt overrasket da han sa ja til et intervju «foran 9. april». Hva som virkelig lå ham på hjertet, ble raskt klart: Hjemmefronten og de norske jødenes skjebne under krigen.

Ukjent

Spørsmålene som Marte Michelet reiser i sin bok Hva visste Hjemmefronten? var aktuelle også den gang. Og Hauge var i forsvarsposisjon. Han begrunnet – så vidt jeg har funnet ut, for første gang offentlig – holdningen i de væpnede hjemmestyrkene, som han ledet. I Michelets betimelige og velskrevne bok gjengis to korte sitater fra intervjuet, men hun gjengir ikke hele bredden i Hauges redegjørelse.

Han påpekte at halvparten av de 1800 jødene som var i Norge, ble reddet over til Sverige. «Det lå en hjelp og en innsats bak denne redningen fra jødene selv, fra enkeltmennesker og fra de hemmelige organisasjoner i Norge. I sin bok om jødenes historie i Norge har Oscar Mendelsohn et kapitel med lavmælt hyllest og takk for dette. Det var mange nordmenn som satte livet på spill for jødene i Norge», sa han.

Håp og tro

Det var Nazi-Tyskland som gjennomførte disse forbrytelsene, utryddelsen av 750 norske jøder, men det norske Quisling-regimet påtok seg «rakkerarbeidet med arrestasjonene landet over. Det er en skamplett som svir». Vi hadde ikke muligheter til å avverge deportasjonene, sa Hauge: «Nazi-Tyskland var på denne tiden på høyden av sin makt og visste å bruke den. Vi hadde heller ikke den herding og erfaring som vi senere fikk, hverken jødene eller andre nordmenn».

De hemmelige avisene ga uttrykk for sin avsky, «men å stanse deportasjonene kunne vi ikke. Det var en del av tragedien. De hemmelige organisasjonene visste, og måtte vite, hva de kunne gjøre og ikke kunne gjøre. En reisning mot deportasjonene med sivile eller militære midler var en umulighet og kan bare diskuteres av dem som betrakter dette et halvt hundre år senere fra skrivebordet», sa Hauge. «Jeg gjentar det: Vi hadde på dette tidspunkt ikke fått den herding og erfaring som vi senere fikk, hverken jøder eller andre nordmenn. Håp og tro ble ofte våre rådgivere», tilføyet han. Marte Michelets bok er et anklageskrift, mer enn den kjølige avveining fra en historiker som har tatt et skritt tilbake. Det hun får frem på en god måte, er rase-tenkningens store rolle den gang, overalt. Hun forteller om et norsk samfunn dypt preget av et «dem» og «oss» i forhold til jødene. Dette belyser hun kanskje bedre enn noen før henne.

Holocaust – 60 år etter

Vi bør være klar over at mil.org. var under oppbygging, etter harde tilbakeslag, da deportasjonene kom i november 1942 og januar 1943. De første troverdige beretninger om utryddelsesleirene nådde på denne tiden frem til krigens allierte ledere. De ble ikke avvist som uriktige, men ble heller ikke styrende for den allierte krigføringen: En raskest mulig militær nedkjemping av Hitler-Tyskland var hele tiden prioritet nummer én.

Internasjonalt finnes det i dag en enorm litteratur om disse spørsmålene, sentrert rundt spørsmålet «hvem-visste-hva-når?». Her står Holocaust stadig mer sentralt, for under krigsforbryter-prosessene i Nürnberg i 1946 og senere – med Arbeidsblad-journalisten og den senere tyske kansleren Willy Brandt på pressebenken – var jødeforfølgelsene bare én av mange saker.

Dette er annerledes i dag. Det har tatt tid, men ikke så lang tid som Michelet mener. Hun skriver at «først i 1990 ble den første offisielle minnemarkeringen for 20. juli-komplottet (mot Hitler i 1944) gjennomført i Tyskland». Det er galt: 20. juli 1954 deltok forbundspresident Theodor Heuss og kansler Konrad Adenauer på to minnemarkeringer i Berlin, ti år etter. Men det er riktig at det tok en liten generasjon før jødeutryddelsenes dimensjon sank inn i den tyske offentlighet.

Det store Holocaust-minnesmerket ved Brandenburger Tor i hjertet av Berlin ble innviet i mai 2005, 60 år etter krigens slutt.

Les også:

Rune Slagstad om Jens Chr. Hauge: En nasjonal strateg i krig og fred

Harald Stanghelle: Jens Christian Hauge holdt sin egen historie for seg selv. I Olav Njølstads glitrende biografi åpner han seg.

Nyhetssak fra 2008: Han bløffet om egen innsats ved krigsutbruddet. Han løy for Stortinget. Han førte Lund-kommisjonen bak lyset. Han feilinformerte bevisst regjeringen om tungtvannssalget til Israel