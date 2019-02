Tidlig i sin «State of the Union»-tale kom president Donald Trump med en setning av en type de fleste politikere lirer av seg, men sjelden blir sitert på: – Vi må avvise hevnens, motstandens og gjengjeldelsens politikk. I stedet må vi omfavne det store potensialet i samarbeid og kompromiss for vårt felles beste.

Når Trump sier slikt, klinger det litt som hvis Hege Storhaug skulle kreve mer liberale regler for familiegjenforening for muslimske flyktninger.