I Justisdepartementet sitter man med en nokså fersk rapport fra høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø om erstatningsordninger for ansatte i våre domstoler. Slikt høres knusktørt ut, men bakgrunnen er mer alvorlig enn vi liker å tenke på.

For siden 2014 er det anmeldt 102 såkalte sikkerhetssituasjoner knyttet til domstolene, 44 av anmeldelsene gjelder trusler direkte mot navngitte dommere, skriver det velinformerte nettstedet Rett24.

Høydramatisk bakgrunn

Bakgrunnen for undersøkelsen disse tallene er hentet fra, er da også høydramatisk:

Natt til 22. juli 2013 fikk sorenskriveren ved Hedmarken tingrett sitt hus, garasje og bil påtent. Sorenskriverens datter og en venninne sov i huset, men våknet heldigvis i tide og klarte å ta seg ut gjennom en knust rute i verandadøren.

Mannen bak brannen ble senere dømt til 18 års forvaring. Og retten som dømte ham var ikke i tvil om at mordbrannforsøket ble gjort i den hensikt å hevne seg på dommeren for en dom han hadde avsagt.

Og det er dette det dreier seg om: Hevn for en dom eller press for å påvirke resultatet av en som ikke er avsagt. Det vil være naivt å lukke øynene for at brutale trusler i gitte situasjoner kan ha sin virkning.

Mange av de registrerte truslene har sin rot i saker om besøksforbud, familie og barn eller om arv og tvangsfullbyrdelse. Med andre ord saker som utløser sterke følelser.

Livsfarlig trend

Men vi ser også konturene av et kriminalitetsbilde som blir stadig hardere. Ikke bare er terrorfaren økende, det er også arbeidslivskriminalitet og gjenghegemonier. Med ujevne mellomrom kommer det rapporter om nettopp trusler mot samfunnets egne kontrollører på ulike områder.

Dette er en livsfarlig trend som må brytes før den blir så sterk at den slår rot i selv et nokså gjennomsiktig samfunn som vårt. Det sier da også sitt at det først nå er blitt behov for en systematisk kartlegging av truslene mot norsk rettsvesen. Resultatet er altså ikke spesielt oppløftende.

Uavhengige og sterke dommere er nøkkelen inn til et ekte rettssamfunn. Samtidig er dommere en mer utsatt gruppe enn vi tror, ikke minst fordi en dommer aldri kan skjule seg bak anonymitetens vern. En dommer må alltid vise sitt ansikt og stå ved sine avgjørelser.

Advarsel og kritikk

« ... en forutsetning for uavhengige domstoler, er at de ansatte føler seg trygge, og at de føler de blir ivaretatt på arbeid og ellers,» skriver Dommerforeningen i en uttalelse om nettopp dette. En uttalelse som både inneholder en advarsel og en kritikk for at dagens trusselbilde ikke blir tatt alvorlig nok:

«Skal dommerne være uavhengige og orke å stå i stillingen også når det blåser, og hvis de blir utsatt for trusler, er det viktig at de vet de blir holdt skadesløse hvis det inntreffer hendelser som er knyttet til arbeidet. Situasjonen i dag er dessverre slik at de ansatte ikke kan være sikre på dette. Rent konkret etterlyser Dommerforeningen myndighetenes vilje til å prioritere sikkerheten i domstolene,» siterer Rett24 fra uttalelsen som kommer fra dem som virkelig vet hvor skoen trykker.

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjøs tar til orde for å gjøre nødvendige tiltak «før noe skjer, ikke etterpå». Blant disse er en erstatningsordning som «vil gi de domstolsansatte trygghet, samtidig som domstolenes rolle som en uavhengig statsmakt markeres».

Dette er det all grunn til å ta på alvor. Dommerne er jo ikke den samfunnsgruppe som roper høyest. Snarere er ordene derfra ofte preget av velvalgt forsiktighet. Nettopp derfor bør de gjøre ekstra inntrykk når man nå finner grunn til å etterlyse vilje til å prioritere sikkerheten i domstolene.

Erichsen, Jarl Fr.

Tatt for gitt?

De siste årene har domstolenes behov vært neglisjert av justisministeren. Både Høyesterett og resten av domstols-Norge sultefores med det resultat at sakene hoper seg opp. Saksmengden øker mens antall årsverk til å behandle dem reduseres. Ventetiden er blitt flerdoblet og køene øker.

«Kutt i rettssikkerheten», kalte ledelsen i Borgarting lagmannsrett denne utviklingen i en Klassekampen-kronikk i november.

Samtidig med at dette skjer ble det på sensommeren i fjor nedsatt en Domstolskommisjon som nettopp skal vurdere tiltak som skal sikre dommernes uavhengighet. «Vi har kanskje tatt domstolenes uavhengighet for gitt,» sa daværende justisminister Per-Willy Amundsen i den forbindelse.

Det har han rett i. Og nettopp et alvorligere trusselbildet er en av mange utfordringer det er en hastesak å ta tak i.

Tillit under press

I sin siste utgave kan domstolenes eget magasin – «Rett på sak» – fortelle at innbyggernes tillit til norske domstoler er høyere enn noen gang. Hele ni av ti nordmenn har svært stor/ganske stor tiltro til det norske rettsvesenet, viser en undersøkelse som har vært gjennomført årlig siden 1996.

Det er tall som forplikter. Og det er tall som nettopp forteller noe om rettsvesenets betydning i og for et tillitssamfunn som vårt. Et tillitssamfunn som dessverre er under press. Derfor er det så livsviktig å hegne om pilarene som holder det oppe.

Dette er den alvorlige resonansbunnen som gjør at trusler mot rettsstatens tjenere aldri må få lov til å bli noe vi bare må leve med. Det står altfor mye på spill til det.