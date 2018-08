Inge D. Hanssen: Med lukkede dører får vi et skjevt bilde av det som skjer i retten

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rettspleie at hovedforhandling i straffesaker går for åpne dører. Prinsippet er nedfelt både i domstolloven og i Den europeiske menneskerettighetserklæringen.

Årsaken er blant annet at allmennheten – som oftest representert ved pressen – skal kunne kontrollere hva som skjer i rettssalen; at tiltalte ikke utsettes for overlast og får det forsvar han eller hun har krav på.

Men ingen regel uten unntak. Og er det noe jurister elsker, ja, så er det nettopp unntak. Saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen representerer intet unntak.

Sensitive opplysninger

Jensen har sagt at «alt skal frem» under ankesaken. I sin forklaring her i lagmannsretten vil han i langt større grad enn under behandlingen i tingretten røpe det han kaller sensitive opplysninger.

I klar tale betyr det at han vil gi opplysninger om navn og saker hvor Cappelen var kilde. Han mener at han er nødt til dette for å overbevise juryen om at Cappelen var en verdifull politiinformant gjennom mange år, og at forholdet mellom dem ikke hadde noe med narkotikasmugling å gjøre.

Dette er et sentralt tema under ankesaken – akkurat som i første instans i tingretten.

Seks menn og seks kvinner. Disse skal avgjøre Jensens skjebne

Fare for represalier

For Eirik Jensen er det viktig å kunne fortelle om dette sammenhengende. Det ønsker han å gjøre i åpen rett og i full offentlighet – og får selvsagt støtte fra sin hovedforsvarer John Chr. Elden.

Ved aktorbenken lyser alle alarmer rødt. Aktor Guro Gjærum Kleppe fra Spesialenheten krever umiddelbart at retten avsier kjennelse for at dørene lukkes for publikum og presse.

Hun begrunner påstanden med at både Cappelen og hans familie, andre kriminelle og polititjenestemenn kan bli utsatt for represalier dersom navn på personer eller opplysninger om hendelser gis i åpen rett. Det må kun skje i lukket rett og med pålegg om taushetsplikt for alle tilstedeværende.

Eirik Jensen i retten: – Det gikk en liten faen i meg

Lukkede dører

Torsdag morgen tok lagmannsretten aktoratets begjæring om lukkede dører til følge. Ingen andre enn rettens aktører og juryen får høre hva Jensen har å si om dette meget sentrale temaet i straffesaken.

Lagmannsretten mener at det foreligger en konkret og reell risiko for alvorlige krenkelser dersom opplysninger om innholdet av informantvirksomheten blir kjent for allmennheten.

Fredag forsøkte advokat Elden seg på en juridisk omkamp og ba retten omgjøre beslutningen om lukkede dører – til ingen nytte.

Resultatet er at Jensen forklarer seg for lukkede dører, så en åpen sekvens, så lukket, så åpent. Altså en form for det jeg kaller «svingdør-offentlighet».

Dan P. Neegaard

Hensynet til liv og helse

Jeg har forståelse for at retten tar hensyn til liv og helse til kriminelle og andre som kan bli «blåst» av Jensen i retten. Men det har i flere år vært kjent at Cappelen var Jensens informant – uten at det har skjedd noe hverken med ham eller familien hans.

På den annen side må hensynet til åpenhet i en straffesak som er omfattet med en enorm offentlig interesse, også veie tungt. Pressens oppgave som kontrollorgan blir helt borte med lukkede dører.

En sladdet versjon

Et annet moment er at offentligheten får et skjevt bilde av det som skjer i retten. Det er intet som tyder på at Cappelen skal forklare seg for lukkede dører.

Cappelen er aktoratets hovedbevis mot Jensen – og hans versjon av virkeligheten får vi usminket. Jensens versjon er sladdet av retten.

For offentligheten er det en mager trøst at dommer Kim Heger i dommen fra tingretten skriver at det som fremkom i lukket rett, ikke hadde noen betydning for avgjørelsen av skyldspørsmålet.