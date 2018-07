Universitetet i Oslo mener det er helt nødvendig å kvotere menn til profesjonsstudiet i psykologi. De får nei av statsråd for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø (V).

For meg fremstår saken underlig. Fagmiljøene sier at det er viktig at samfunnet har tilgang på både mannlige og kvinnelige psykologer. Mangfold er en styrke i alle yrker, og åpenbart er det noen problemstillinger det er lettere å snakke med noen av samme kjønn om.