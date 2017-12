Partiledere har en egen plass i historien og vet ikke på forhånd hvilket ettermæle de vil ende opp med. Tiden vil vise om Trine Skei Grande går inn i historien som en viktig Venstre-leder, eller som den som ødela partiet som vi kjenner det.

Ettertiden dømmer rausere

Mange har sannsynligvis en intuitiv oppfatning av hvilken kategori ulike partiledere hører hjemme i. I hvert fall når vi ser historisk på dem, og fasit er kjent. Ettermælet er en kombinasjon av strategi, taktikk, litt flaks og gjerne uflaks. De fleste blir rausere bedømt av ettertiden enn av samtiden. Gro Harlem Brundtland (Ap) er en av dem. Hun har vokst i vår bevissthet for hvert år som er gått siden hun var statsminister og partileder. Det er nok lettere for ettertiden å se storheten i hennes resultater som kvinnelig politiker og forbilde, enn det var for samtiden.

Carl I. Hagen (Frp) er en annen partileder som gjorde mange riktige valg for partiet sitt, veldig lenge. Han bygget i praksis opp et helt nytt parti i Norge, fra å være en marginal bevegelse til å bli et folkeparti. Det står igjen, selv om han også vil bli husket som en partileder som ikke klarte å overgi partiet til nye krefter, på ordentlig, da tiden kom. Hans etterfølger, Siv Jensen, vil bli husket som den Frp-lederen som ikke bare tok partiet inn i regjering, men som holdt det der lenger enn noen hadde spådd på forhånd.

Avgjørende valg om samarbeid

Jens Stoltenberg (Ap) vil bli husket som en av de lengstsittende statsministrene i nyere tid, men kanskje først og fremst for å være den Ap-lederen som gjorde partiet til et parti som kunne dele regjeringsmakt med andre. Det var et avgjørende strategisk valg. I dag fremstår det som åpenbart. Den gangen var det dristig.

Kåre Willoch (H) huskes for å være den som virkelig brøt med Aps styringshegemoni, men vel så mye for alt han har ment etter tiden som partileder. Kjell Magne Bondevik (KrF) huskes for mirakelet det var å komme seg i statsministerposisjon da partiet regjerte med Høyre, og for å klare å stable på bena nyskapningen sentrumsregjeringen. Anne Enger Lahnstein (Sp) vil for alltid huskes som Nei-dronningen, og Kristin Halvorsen gjorde SV til et maktparti.

Om Erna Solberg vil det stå at hun gjenreiste Høyre og klarte å samle troppene på borgerlig side etter flere tiår med uforsonlig strid mellom Frp og de andre borgerlige partiene. Overlever hennes regjering de neste fire årene, og skulle hun klare å hente KrF tilbake i folden, vil hun stå igjen som en av de virkelig store partilederne i moderne historie.

Dristige retningsvalg som ga uttelling

Mange av de nevnte partilederne har gjort valg som ikke var helt åpenbare da de gikk i gang med lederjobben. De har jobbet strategisk, de har gamblet og de har vunnet, på ulikt vis.

Ikke alle partiledere huskes på samme måte, enten fordi de ikke satt særlig lenge, fordi de ikke løftet partiet på minneverdig vis, eller fordi de gamblet og tapte. Thorbjørn Jagland var nok en dristig partileder, men lyktes ikke. Jan Petersen ble raskt glemt, sammen med flere andre partiledere som fikk jobben som overgangsfigurer. Lars Sponheim (V) røk ut av Stortinget og dro partiet med seg under sperregrensen med sitt «Heller Jens enn Jensen»-valg i 2009.

Sjefen for vingle-Venstre?

Trine Skei Grandes ettermæle defineres i disse dager. Partiet har besluttet å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Hadde Venstre latt det være og fortsatt i opposisjon, ville Grande trolig gått inn i historien som en middels Venstre-leder. Ikke kom partiet i regjering, og ikke sto det særlig mye igjen etter samarbeidsårene med Høyre og Frp.

Når partiet nå prøver seg på regjeringsmakt og tar et ekstremt skritt til Venstre å være, kan det gå begge veier. Kommer Venstre over sperregrensen for egen maskin i 2021, vil det regnes som en suksess i det lille partiet. Da kan Grande bli stående igjen som en av de store Venstre-lederne, som turde å ta et dristig valg for å løfte partiet og sikre politisk gjennomslag.

Ramler Venstre under sperregrensen eller gjør et elendig kommunevalg i 2019, blir det en annen historie. Da vil Grande bli husket som Venstre-lederen som ikke tok partiet i regjering da det hadde mulighet for å sitte i flertallsregjering i 2013–2017, men som raserte partiet ved å gå i mindretallsregjering i 2018. Hun vil bli husket som partilederen som kommuniserte så rotete at velgerne trodde de stemte på et Venstre som ikke ville regjere med Frp. Og hun vil bli omtalt som lederen som rendyrket vingle-Venstre.

Genial, forglemmelig, eller mislykket – Trine Skei Grande går inn i de årene som skal definere hvilken merkelapp den politiske historien vil gi henne. Hun har gjort et dristig valg, som flere før henne. Det skal politiske ledere gjøre innimellom. Men som med dem, først senere vet vi hvordan det faktisk ender.